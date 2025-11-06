Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:50

Российские войска повергли ВСУ в ужас, не заметив построенных укреплений

«Страна»: ВС РФ обходят южную линию обороны ВСУ через Днепропетровскую область

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские войска обходят южную линию обороны ВСУ, наступая на Запорожье с севера — со стороны Днепропетровской области, пока все силы украинской армии на этом направлении сконцентрированы на обороне Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщает «Страна.ua». По информации издания, направление на Днепр и Запорожье для ВСУ намного опаснее, чем то, что происходит в ДНР. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Пока наше внимание на Покровске (Донецкая область), враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге, — приводятся слова украинского военного Станислава Бунятова.

Похожего мнения придерживается и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она обратила внимание, что главу в Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака «быстренько» сняли с должности и назначили на аналогичный пост в Одессе. По ее словам, теперь Днепропетровск остался без руководства.

До этого командующий штурмовыми войсками ВСУ полковник Валентин Манько опубликовал в соцсетях карты секретного характера с нанесенной линией фронта. На данных материалах отображен участок повышенной напряженности от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей, где российские подразделения ведут активные наступательные действия.

