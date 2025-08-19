Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 08:40

ВСУ перебросили подразделения «Айдара» под Сумы

Подразделения «Айдара» перебросили на Сумское направление

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По его словам, противник не предпринимал активных действий на Теткинском и Глушковском участках линии боевого соприкосновения.

Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) была уничтожена в Сумской области. Это произошло в районе населенного пункта Бессаловка.

До этого источник в российских силовых структурах заявил о бегстве командиров 61-й механизированной бригады украинской армии со своих позиций в Сумской области. Это формирование Вооруженных сил Украины так и не восстановило боеспособность даже после пополнения дополнительными ротами, подчеркнул собеседник журналистов.

спецоперация
СВО
Айдар
Сумская область
ВСУ
