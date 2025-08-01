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01 августа 2025 в 08:47

ВСУ лишились полноценной роты в Сумской области

ТАСС: в Сумской области уничтожена штурмовая рота «Айдара» в полном составе

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) уничтожена в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Отмечается, что это произошло в районе Бессаловки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Родственники украинских неонацистов <...> в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена, — сказал собеседник агентства.

Ранее один из командиров армии Украины заявил, что ВСУ на линии фронта находятся в состоянии сильного истощения из-за острого дефицита личного состава. По его словам, военнослужащие также ощутимо устали от боевых действий.

До этого источник в российских силовых структурах заявил о бегстве командиров 61-й механизированной бригады украинской армии со своих позиций в Сумской области. Это формирование Вооруженных сил Украины так и не восстановило боеспособность даже после пополнения дополнительными ротами, подчеркнул собеседник журналистов.

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