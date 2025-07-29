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29 июля 2025 в 13:38

«Никто не хочет воевать»: командир ВСУ сделал неоднозначное признание

CNN: испытывающие кадровый дефицит ВСУ сильно истощены

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские войска на линии фронта находятся в состоянии сильного истощения из-за острого дефицита личного состава, сообщили журналисты телеканала CNN со ссылкой на заявление одного из командиров армии Украины. По их словам, военнослужащие ВСУ также ощутимо устали от боевых действий.

У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война для них закончилась, остаются только старые бойцы, они устали и хотят, чтобы их заменили, но никто этого не делает, — сказал командир ВСУ.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил о бегстве командиров 61-й механизированной бригады украинской армии со своих позиций в Сумской области. Это формирование так и не восстановило боеспособность даже после пополнения дополнительными ротами, подчеркнул он.

Кроме того, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин назвали проблемы с логистикой причиной перебоев со снабжением ВСУ боеприпасами. Кроме того, Европа не смогла отыскать достаточно мощностей для поддержания боевых действий высокой интенсивности, отметил он.

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