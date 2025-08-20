Военнослужащие группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении уничтожили склады с боеприпасами и скопления личного состава ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, огонь вели расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» совместно с операторами беспилотников «Орлан-10» из состава 20-й гвардейской общевойсковой армии.

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» во взаимодействии с расчетами БПЛА «Орлан-10» при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и скопления живой силы подразделений ВСУ, — отметили в Минобороны.

Ранее информировалось, что в Сумской области зафиксирован случай дружественного огня между украинскими десантниками и колумбийскими наемниками. Это произошло после переброски иностранных наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области. Причина кроется в серьезных проблемах в системе управления украинской армии.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что расчеты БПЛА и артиллерия Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два отделения батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе населенного пункта Катериновка на Константиновском направлении в ДНР.