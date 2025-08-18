Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 09:05

Колумбийские наемники устроили кровавую перестрелку с ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сумской области зафиксирован случай дружественного огня между украинскими десантниками и колумбийскими наемниками, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Это произошло после переброски иностранных наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области. Причина, по словам собеседника агентства, кроется в серьезных проблемах в системе управления украинской армии.

Для восстановления утраченных позиций в Сумской области командование ВСУ перебросило на направление отряды колумбийских наемников. Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи дружественного огня со смежными подразделениями ВСУ, в частности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, — заявил источник.

Ранее командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба раскритиковал поведение иностранных наемников в составе ВСУ. По его наблюдениям, большинство зарубежных бойцов избегают участия в реальных боевых действиях, предпочитая оставаться в тыловых зонах. Авидзба охарактеризовал наемников прежде всего как пропагандистский инструмент украинского командования.

До этого бывший военнослужащий колумбийской армии Альфонсо Мансур сообщил о массовом желании своих соотечественников покинуть зону боевых действий на Украине. По его словам, колумбийские наемники сталкиваются с систематической дискриминацией — командование ВСУ намеренно направляет их на наиболее опасные участки фронта.

наемники
ВСУ
Сумская область
перестрелки
