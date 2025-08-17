Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Встретиться тяжело»: боец раскрыл неприглядную правду о наемниках ВСУ

Командир Авидзба: иностранные наемники ВСУ предпочитают отсиживаться в тылу

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Иностранные наемники ВСУ в основном предпочитают отсиживаться в тылу и не выходят на передовую, заявил в беседе с ТАСС командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. По его словам, наемники — это в большей степени инструмент украинской пропаганды и лишь немногие из них принимают участие в боевых действиях.

С наемниками встретиться тяжело, потому что они в основном находятся в глубине [украинского тыла]. <...> Поэтому это чисто так, для того чтобы показать, что с Украиной кто-то есть. Они на передовую не приходят, — подчеркнул военнослужащий.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, активно пытаются покинуть страну из-за дискриминационного обращения со стороны командования. Как рассказал бывший военнослужащий колумбийской армии Альфонсо Мансур, наемников специально отправляют на самые опасные участки фронта.

До этого на правом берегу Днепра в Херсонской области бойцы ВС РФ уничтожили группу французских наемников. Военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным Хаба подчеркнул, что это были операторы БПЛА и они явно собирались отрабатывать удары по позициям российских войск.

