Иностранные наемники ВСУ в основном предпочитают отсиживаться в тылу и не выходят на передовую, заявил в беседе с ТАСС командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. По его словам, наемники — это в большей степени инструмент украинской пропаганды и лишь немногие из них принимают участие в боевых действиях.

С наемниками встретиться тяжело, потому что они в основном находятся в глубине [украинского тыла]. <...> Поэтому это чисто так, для того чтобы показать, что с Украиной кто-то есть. Они на передовую не приходят, — подчеркнул военнослужащий.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, активно пытаются покинуть страну из-за дискриминационного обращения со стороны командования. Как рассказал бывший военнослужащий колумбийской армии Альфонсо Мансур, наемников специально отправляют на самые опасные участки фронта.

До этого на правом берегу Днепра в Херсонской области бойцы ВС РФ уничтожили группу французских наемников. Военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным Хаба подчеркнул, что это были операторы БПЛА и они явно собирались отрабатывать удары по позициям российских войск.