«Прилетел HIMARS»: ветеран СВО о гибели сына на фронте, дронах ВСУ и Чечне

Жителя Краснодарского края Ивана Калюжного знают на СВО под позывным Балу. Дома он — заботливый муж и любящий дедушка. Ветеран рассказал в интервью NEWS.ru, почему отправился в зону спецоперации, о боевых подвигах и важности реабилитации военных.
«Только приехал с передовой»
— Почему вы решили отправиться в зону специальной военной операции?
— Я всегда в ней участвовал. Еще до того, как ушел на фронт, выезжал в Донбасс и помогал бойцам на линии соприкосновения. Я получил четыре награды за помощь СВО, еще не подписав контракт. Долгое время собирал деньги на нужды фронта: продукты, обмундирование, тепловизоры и так далее. Ходил по близким, знакомым, друзьям и лично вывозил все это бойцам на линию соприкосновения.
— Когда вы отправились в зону боевых действий?
— Я приехал с передовой два дня назад. Через несколько дней снова отправлюсь на фронт. Я нахожусь за Соледаром — направление, где долго не смолкали бои. Занимаю должность заместителя командира по работе с личным составом одного из батальонов. Сейчас это один из самых напряженных участков фронта. Недалеко — Харьков, постоянные обстрелы со стороны ВСУ и огромное количество вражеских дронов не дают расслабиться.
«Думал, что не выкарабкаюсь»
— Когда вы впервые отправились служить?
— В 1990-е я пошел в военкомат. Меня отобрали в команду охраны Генштаба, затем попал в спецназ. У нас была общая цель, мы поддерживали друг друга во всем и были практически одной семьей. У нас в порядке вещей было делиться немногим с сослуживцами.
В возрасте 19 лет в составе спецназа я принимал участие в штурме Грозного в Чечне (1994–1995 годы. — NEWS.ru). Во время боя получил контузию, но не ушел на лечение и оставался в полку до тех пор, пока его не стали выводить. Затем последовала демобилизация.
— В каком состоянии вы вернулись домой?
— В возрасте 24 лет я столкнулся с тяжелыми последствиями контузии и думал, что не выкарабкаюсь. Важно, чтобы как можно больше вернувшихся бойцов не столкнулись с этим. Нужно объяснить им, как жить дальше. Опираясь на личный опыт, я многим могу помочь. Организация, которой я сейчас руковожу, — Ассоциация ветеранов СВО в Краснодарском крае — ставит перед собой задачу защиты интересов тех, кто вернулся с фронта.
«Мы все под Богом ходим»
— Правда, что у вас трое внуков?
— Да, мы все под Богом ходим. Чтобы родить младшего внука, пришлось везти дочь поближе к линии боевого соприкосновения. Зять сейчас находится на СВО. Надеюсь, что с ним все будет нормально. Два месяца назад у него родился прекрасный сынок.
— Ваш сын тоже был на СВО?
— Он воевал на направлении Бахмута, был одним из лучших офицеров воздушно-десантных войск. Его позывной — Таран. Сначала мы не пускали его на СВО. Затем он мне позвонил и серьезно спросил: «Ты в 19 лет сбежал на фронт и хочешь, чтобы я выбрал профессию офицера и отсиделся в тылу?»
Он участвовал во многих боях и получил орден Мужества за заслуги. Сын мог стать самым молодым генералом ВДВ. Но полтора года назад в него прилетел снаряд HIMARS, 32 человека, включая его, погибли. Мы получили второй орден посмертно.
После этого зять взял мою фамилию, чтобы сохранить род, и ушел на фронт. Он год «отштурмил», затем окончил месячный курс в Рязанском училище ВДВ и снова ушел на СВО.
Моя мама с Украины, а папа с Кубани. Дедушка прошел Великую Отечественную войну и умер от ран, а дядя погиб в Афганистане. Меня назвали в его честь.
«Жена со мной намучилась»
— Какая профессия у вас в мирной жизни?
— У меня два образования. Первое — строительство и эксплуатация зданий и сооружений. По второму образованию я механик, но точно не военный. Меня помотало по жизни. Работал заместителем начальника профкома, делал сигареты.
Жена ждет меня дома. Она со мной так намучилась! Мы вместе 26 лет, отметили серебряную свадьбу. У сына остались двое малышей.
— У вас есть награды, которыми вы дорожите?
— Так как я начинал в спецназе ВДВ, мне особенно дорога медаль «Генерал армии Маргелов». У меня также есть медаль Суворова, три награды за участие в СВО, «За боевое содружество» и службу в разведке. Недавно меня представили к награде за помощь Минобороны.
Тут нет ничего сверхъестественного. Те, кто говорит о подвигах, обычно что-то придумывают. Я не делаю ничего великого — просто защищаю свою страну.
