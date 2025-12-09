ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:12

ВСУ атаковали Чечню дронами

Кадыров: над Чечней сбиты два БПЛА

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два БПЛА сбили над Чечней, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. Еще один дрон сбит над территорией соседнего региона.

В Чеченской Республике отражена атака беспилотной угрозы. Один БПЛА сбит силами ПВО ВКС МО России над территорией соседней республики. Два — мобильными огневыми группами МВД по ЧР и Росгвардии по ЧР над территорией Чеченской Республики, — говорится в сообщении.

Кадыров добавил, что противодействие угрозам со стороны Украины и НАТО «налажено четко и грамотно». Отлично работает взаимодействие между всеми обеспечивающими безопасность граждан структурами.

Ранее RT сообщал, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По его информации, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет. Согласно источникам, несколько этажей делового центра и одна из его башен повреждены. Уточнялось, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей.

После этого Кадыров обратился к народу Украины с призывом выступить против продолжения конфликта. Он заявил, что украинцы должны массово высказать свою позицию, чтобы остановить гибель людей. Он также отметил, что взятые в плен украинские военнослужащие часто просят не возвращать их обратно. Глава Чечни предупредил, что Украина рискует полностью потерять свою нацию, и призвал мужчин возглавить народное движение за прекращение боевых действий.

атаки ВСУ
дроны
БПЛА
Рамзан Кадыров
Чечня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Матвиенко встретилась с героями СВО
Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года
В Ozon высказались о скандале с продажей алкогольных конфет школьникам
Трамп «поднял» российские фондовые индексы вверх
Английского футболиста задержали за драку в баре
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.