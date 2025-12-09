ВСУ атаковали Чечню дронами

Два БПЛА сбили над Чечней, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. Еще один дрон сбит над территорией соседнего региона.

В Чеченской Республике отражена атака беспилотной угрозы. Один БПЛА сбит силами ПВО ВКС МО России над территорией соседней республики. Два — мобильными огневыми группами МВД по ЧР и Росгвардии по ЧР над территорией Чеченской Республики, — говорится в сообщении.

Кадыров добавил, что противодействие угрозам со стороны Украины и НАТО «налажено четко и грамотно». Отлично работает взаимодействие между всеми обеспечивающими безопасность граждан структурами.

Ранее RT сообщал, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По его информации, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет. Согласно источникам, несколько этажей делового центра и одна из его башен повреждены. Уточнялось, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей.

После этого Кадыров обратился к народу Украины с призывом выступить против продолжения конфликта. Он заявил, что украинцы должны массово высказать свою позицию, чтобы остановить гибель людей. Он также отметил, что взятые в плен украинские военнослужащие часто просят не возвращать их обратно. Глава Чечни предупредил, что Украина рискует полностью потерять свою нацию, и призвал мужчин возглавить народное движение за прекращение боевых действий.