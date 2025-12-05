«Я просто не завидую»: депутат ГД о последствиях удара по Грозному Депутат Колесник: виновные в ударе по Грозному получат жесткий ответ

Те, кто организовал атаку беспилотника по деловому центру в Грозном, получат жесткий ответ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. По его словам, у чеченцев хорошая память, и они обязательно припомнят Киеву эту атаку.

По мнению депутата, произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию на удары по гражданским объектам. Колесник подчеркнул, что российские вооруженные силы не станут прибегать к подобным методам ведения боевых действий.

Что касается Украины, их военные объекты, объекты критической инфраструктуры, ВПК получат по полной в кратном размере. Это точно, они зря все-таки это сделали. Чеченцы — люди сильные, и память у них хорошая. Вот этой цепочке, которая принимала участие в принятии решения по удару по Грозному, я ей просто не завидую, — сказал депутат.

Ранее RT сообщал, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По его информации, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет. Согласно источникам, несколько этажей делового центра и одна из его башен повреждены. Уточнялось, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей.