ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 08:51

В Грозном прогремел взрыв

RT: в комплексе небоскребов «Грозный-Сити» произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

RT передает, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. В материале сказано, что причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Информации о пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Readovka, несколько этажей делового центра и одна из его башен повреждены. В материале уточнили, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

В аэропорту Грозного (Северный) были введены ограничения, сообщал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь шла о приеме и выпуске воздушных судов. Ограничения были сняты в 08:55 по московскому времени.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев говорил, что объекты Военно-морских сил Украины, расположенные в Одесской области, получили повреждения в результате ударов. Было слышно несколько взрывов, а в регионе активизировались средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Чечня
взрывы
небоскребы
Грозный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве высказались о появлении неизвестных дронов у самолета Зеленского
Сайт «Миротворец» внес в базу данных ребенка из России
Стало известно о плачевном положении ВСУ в Родинском
Ушаков раскрыл, сколько длился разговор Путина и Моди тет-а-тет
Зеленский высказался о переговорах Путина и Уиткоффа
Какие льготы положены пенсионерам после 70 лет: ищем способы сэкономить
Российских моряков блокировали в порту Ирана
Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у бойцов СВО
МВД сообщило о новом способе вовлечения подростков в мошеннические схемы
Лурье пришлось заплатить за Долину налог
В Майами завершились переговоры украинской и американской делегаций
Домрачева рассказала, насколько Бьорндален выучил русский язык
Джей Ло восхитила поклонников рельефным прессом и фигурой
В Грозном прогремел взрыв
Ушаков ответил на вопрос о ближайшем телефонном разговоре Путина и Трампа
Появились кадры с заревом над портом Темрюка после атаки ВСУ
15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Суд арестовал директора красноярского ЦТЛ по подозрению в афере с акциями
Панарин догнал Овечкина и взял рубеж в 900 очков
«Факты и аргументы»: Мизулина принимает меры из-за блокировки Roblox
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.