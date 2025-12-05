В Грозном прогремел взрыв

RT передает, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. В материале сказано, что причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Информации о пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Readovka, несколько этажей делового центра и одна из его башен повреждены. В материале уточнили, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

В аэропорту Грозного (Северный) были введены ограничения, сообщал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь шла о приеме и выпуске воздушных судов. Ограничения были сняты в 08:55 по московскому времени.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев говорил, что объекты Военно-морских сил Украины, расположенные в Одесской области, получили повреждения в результате ударов. Было слышно несколько взрывов, а в регионе активизировались средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.