В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога В «Москва-Сити» началась эвакуация людей из башни «Федерация»

Эвакуация людей из башни «Федерация» началась в «Москва-Сити», информирует Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, в небоскребе появилось задымление с четвертого по 13-й этаж здания. На лестнице люди почувствовали запах гари.

Пахнет дымом. <...> Девочки, пойдемте, — сказала одна из женщин на представленном видео.

Рядом раздался голос мужчины, который, предположительно, помогал коллегам эвакуироваться. Также слышно, как работает пожарная сигнализация, но огня в ролике не замечено. Профильные ведомства и спецслужбы ситуацию не комментировали. Сведений о пострадавших также не представлено.

Ранее около «Москва-Сити» произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали ребенок и трое взрослых. По данным источника, трех человек с различными травмами госпитализировали. ДТП произошло в районе дома № 26 на Кутузовском проспекте.

В сентябре деловой центр «Москва-Сити» три недели подвергался рейдам силовиков в рамках расследования дела о незаконном выводе денег за границу. Особое внимание привлекли сервисы по обмену криптовалюты Rapira и Mosca.