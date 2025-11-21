Международный муниципальный форум стран БРИКС
Рекордное ограбление в Москва-Сити может быть связано с криптодрамой

Baza: похищенные 123 млн рублей в Москва-Сити предназначались главе IT-компании

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Telegram-канал Baza сообщает, что сумма в 123 млн рублей, похищенная во время громкого ограбления в Москва-Сити, предназначалась генеральному директору компании «Сирена-Трэвел» Михаилу Баскакову. По его данным, чемодан с денежными средствами представляли собой возврат долга предпринимателю.

Источники канала утверждают, что более 100 млн рублей по простой расписке занял его давний знакомый, криптоинвестор Дмитрий Н. В публикации отмечается, что в 2024 году этот мужчина вложил полученные от Баскакова средства в криптовалюту к этой сумме он добавил еще свыше 20 млн рублей, вырученных от продажи своего автомобиля Mercedes-Benz. Согласно публикации, когда наступило время возвращать долг, Дмитрий оформил заявку на обмен валюты и стал ожидать приезда курьера с деньгами.

Ранее в Новой Москве был задержан один из предполагаемых участников ограбления курьера в Москва-Сити. Инцидент произошел накануне, 26 мая, у башни «Империал». Преступник оказал сопротивление и открыл стрельбу, но был быстро нейтрализован силовиками. Курьер согласился доставить чемодан с денежными средствами за вознаграждение в 10 тыс. рублей.

