Провокационная надпись о Лувре засветилась на небоскребе в Екатеринбурге На небоскребе в Екатеринбурге появилась надпись с отсылкой к ограблению Лувра

На одном из небоскребов в Екатеринбурге появилась движущаяся надпись с отсылкой к громкому ограблению парижского Лувра, пишет URA.RU со ссылкой на местных жителей. Очевидцы поделились видео, на котором видны огромные световые буквы на фасаде высотки.

В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!!! — сказано в надписи.

19 октября из Лувра украли восемь ценных предметов из коллекции украшений Наполеона и Жозефины. Преступники действовали вчетвером, используя автолестницу и электроинструменты. Они проникли в галерею Аполлона, где хранились исторические драгоценности, и забрали с собой ожерелья, серьги, диадему, брошь, декоративный бант и тиару.

Ранее стало известно, что похитители королевских драгоценностей из Лувра допустили ряд ошибок, благодаря которым полиция вышла на трех подозреваемых. Грабители приготовили бензин, чтобы сжечь подъемник и оборудование, с помощью которого они проникли в музей, и тем самым уничтожить вещественные доказательства. Выполнить этот план им помешали правоохранители.