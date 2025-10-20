Установлена полная хронология ограбления в Лувре

Подъемник у здания Лувра в Париже, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей

Неизвестные преступники 19 октября совершили дерзкое похищение экспонатов в Лувре, в The Guardian установили хронологию произошедшего. Из музея вынесли восемь предметов из коллекции украшений императора Наполеона и Жозефины.

Преступники действовали вчетвером, они подъехали к Лувру со стороны набережной Сены. Примерно в 09:30 по местному времени (10:30 мск) при помощи автолестницы грабители поднялись на балкон второго этажа. Двое проникли в музей через окно, используя болгарку и другие электроинструменты, так злоумышленники получили доступ в галерею Аполлона, где хранились исторические драгоценности. Двое подельников остались ждать их снаружи на скутерах.

В руках преступников оказались ожерелье и серьги, которые Наполеон I подарил своей второй жене, императрице Марии-Луизе; диадема с 2 тыс. бриллиантов, брошь и декоративный бант жены Наполеона III, императрицы Евгении; а также тиара, колье и серьга из сапфирового гарнитура Марии-Амелии — последней королевы Франции. На выходе преступники бросили корону Евгении. Нетронутым остался бриллиант «Регент», который оценивается в $60 млн (4,8 млрд рублей).

После срабатывания сигнализации воры скрылись на скутерах. В музее они бросили часть инструментов, позже следователи нашли одеяла, газовую горелку, емкости с бензином, перчатки и рации. Перед отъездом банда попыталась поджечь автомобиль, но им помешал сотрудник музея.

К расследованию ограбления привлечена группа из 60 следователей, они прорабатывают версию о том, что за кражей стоит организованная преступная группировка. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что, предположительно, музей ограбила опытная команда.

Ранее искусствовед Екатерина Лихачева заявила, что публика, скорее всего, больше никогда не увидит украденные из Лувра экспонаты. По ее словам, ценные предметы не удастся продать, поэтому их передадут в частную коллекцию или же просто разберут на составные части.