Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 19:46

Установлена полная хронология ограбления в Лувре

The Guardian установила полную хронологию событий при ограблении Лувра

Подъемник у здания Лувра в Париже, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей Подъемник у здания Лувра в Париже, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей Фото: Стрингер /РИА Новости

Неизвестные преступники 19 октября совершили дерзкое похищение экспонатов в Лувре, в The Guardian установили хронологию произошедшего. Из музея вынесли восемь предметов из коллекции украшений императора Наполеона и Жозефины.

Преступники действовали вчетвером, они подъехали к Лувру со стороны набережной Сены. Примерно в 09:30 по местному времени (10:30 мск) при помощи автолестницы грабители поднялись на балкон второго этажа. Двое проникли в музей через окно, используя болгарку и другие электроинструменты, так злоумышленники получили доступ в галерею Аполлона, где хранились исторические драгоценности. Двое подельников остались ждать их снаружи на скутерах.

В руках преступников оказались ожерелье и серьги, которые Наполеон I подарил своей второй жене, императрице Марии-Луизе; диадема с 2 тыс. бриллиантов, брошь и декоративный бант жены Наполеона III, императрицы Евгении; а также тиара, колье и серьга из сапфирового гарнитура Марии-Амелии — последней королевы Франции. На выходе преступники бросили корону Евгении. Нетронутым остался бриллиант «Регент», который оценивается в $60 млн (4,8 млрд рублей).

После срабатывания сигнализации воры скрылись на скутерах. В музее они бросили часть инструментов, позже следователи нашли одеяла, газовую горелку, емкости с бензином, перчатки и рации. Перед отъездом банда попыталась поджечь автомобиль, но им помешал сотрудник музея.

К расследованию ограбления привлечена группа из 60 следователей, они прорабатывают версию о том, что за кражей стоит организованная преступная группировка. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что, предположительно, музей ограбила опытная команда.

Ранее искусствовед Екатерина Лихачева заявила, что публика, скорее всего, больше никогда не увидит украденные из Лувра экспонаты. По ее словам, ценные предметы не удастся продать, поэтому их передадут в частную коллекцию или же просто разберут на составные части.

Лувр
Париж
Франция
ограбления
музеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два медведя напали на участника ультрамарафона
Дроботенко, Дубовицкая, Винокур: как сейчас живут звезды «Аншлага»
В ЕС двумя словами описали последствия отказа от российского газа
В Армении потребовали арестовать мэра Гюмри
Российским пенсионерам напомнили о новой доступной льготе
Киркоров и Дмитриенко пришли поддержать Пересильд на премьере нового фильма
«Универ», ревность к Кещяну, театр: куда пропал актер Александр Сухинин
На Западе обеспокоены аферой с российскими активами
Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал переговоров по Украине
Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире солнечную электростанцию
В работе Telegram произошел сбой
ВСУ ударили по пятиэтажке в российском городе
Европейская страна резко поменяла свою позицию по закупке оружия для Киева
Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца октября
Мясников назвал главное правило для здоровья кишечника
Правильная установка двери: как избежать перекосов и щелей навсегда
Российский боец MMA Александр Емельяненко выписался из больницы
Пост об СВО, надежда поехать на Украину: как живет актриса Марина Коняшкина
Закладчик несколько раз ударил ножом росгвардейца
Внук де Голля назвал Орбана «мостом» между Россией и Западом
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.