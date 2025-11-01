Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 01:12

Названы ошибки грабителей Лувра, из-за которых полиция их задержала

WSJ: грабители оставили в Лувре сотни образцов ДНК и отпечатков пальцев

Лувр, Париж Лувр, Париж Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Преступники, похитившие из Лувра королевские драгоценности, совершили множество ошибок, пишет газета The Wall Street Journal. Эти промахи позволили полиции выйти на след трех подозреваемых.

Как выяснилось, злоумышленники подготовили бензин, чтобы сжечь подъемник и другое оборудование, с помощью которого они проникли в музей. Это помогло бы уничтожить все вещественные доказательства. Однако осуществить план им помешали правоохранители.

Огонь мог бы уничтожить все улики. <…> Но время поджимало: полиция уже приближалась, — говорится в публикации.

В итоге грабители были вынуждены бросить грузовик и скрыться на скутерах. Эта поспешность стала роковой: на месте происхождения следователи собрали более 150 образцов, включая отпечатки пальцев и ДНК, что дало обширный материал для их поимки.

Ранее сообщалось, что во время ограбления Лувра автовышки, использованные для совершения преступления, не вызвали подозрений у службы безопасности. Оказалось, что подобная техника часто применяется для уборки здания, например для мытья окон. Ванесса Мишо Валора, охранница Лувра с 21-летним стажем, подтвердила, что присутствие такой техники рядом со зданием не является чем-то необычным. Профсоюз музейных работников связал происшествие с сокращением штата и нехваткой средств в музее.

