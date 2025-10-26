Названа причина бездействия охраны Лувра при ограблении

При ограблении в Лувре присутствие у здания музея автовышек не вызвало подозрений у службы безопасности, передает телеканал NBC. Как выяснилось, такие машины часто используют для мойки окон. Однако в день инцидента, пришедшийся на выходной, уборщики не работали.

Как пояснила охранница Лувра Ванесса Мишо Валора, проработавшая в музее 21 год, такая техника у здания — не редкость. Поэтому наличие спецтехники под окнами никого не смутило.

Теперь мы знаем, что они больше не работают по выходным, но тогда это не выглядело необычно, — заявила она.

Профсоюз музейных работников связал произошедшее с сокращением штата и нехваткой финансирования. В июне сотрудники галерей, билетные кассы и службы безопасности музея устроили кратковременную забастовку. Они жаловались на хроническую нехватку персонала и плохие условия труда.

19 октября в Лувре произошло дерзкое похищение: из музея вынесли восемь ценных предметов из коллекции украшений Наполеона и Жозефины. Преступники действовали вчетвером, используя автолестницу и электроинструменты. Они проникли в галерею Аполлона, где хранились исторические драгоценности, и забрали с собой ожерелья, серьги, диадему, брошь, декоративный бант и тиару.