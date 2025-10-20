«Парни из стали»: раненые герои СВО — фотовыставка в «Сколково»

20 октября в технопарке «Сколково» открылась фотовыставка «Парни из стали». Это совместный проект некоммерческой организации «Время для жизни» и компании Steplife, которая занимается производством бионических протезов. Героями экспозиции стали ветераны спецоперации, которые лишились конечностей в зоне СВО, после чего адаптируются к новой жизни на протезах. Часть снимков сделал фотограф NEWS.ru Алексей Белкин. На его снимках — люди с разными историями, объединенные любовью к Родине и преданностью своему долгу.

Как 26-летний военный Иван Осадчий стал одним из героев фотовыставки в «Сколково»

Иван Осадчий является профессиональным военным, в Вооруженных силах РФ — с 18 лет. Сразу после школы он пошел учиться в военную академию. Осадчий оказался в зоне СВО по долгу службы. Военный наехал на мотоцикле на противотанковую мину, в результате чего лишился правой ноги.

Несмотря на серьезное ранение, возвращение к мирной жизни ему далось легко. «Никаких трудностей не испытывал», — сказал боец. Сейчас он продолжает службу, работая в военкомате. Значительную часть его жизни занимает спорт.

«Не скажу, что спорт у меня ассоциируется с помощью в возвращении к мирной жизни, потому что у меня не было с этим проблем. Я всегда занимался спортом, с 14 лет», — рассказал Осадчий.

В отличие от некоторых товарищей по оружию протез Ивана никак не смущает. Он привык к пристальным взглядам посторонних. «Если на меня смотрят, я себе говорю: „Значит, красиво хожу, я симпатичный“», — отметил боец.

Как 31-летний военный Бояркин стал одним из героев фотовыставки в «Сколково»

До отправки на линию соприкосновения Роман Бояркин работал пиротехником — запускал салюты и фейерверки. Весной 2024 года он попал на военные сборы, пообщался с действующими бойцами и решил подписать контракт. Ему помогло профессиональное прошлое.

«Когда я вырвался из штурмов, стал работать по профессии — был сапером БПЛА, собирал снаряды для наших „птичек“. Все это там не в готовом виде, а собирается и изобретается на месте», — сказал боец.

Бояркин получил в зоне СВО минно-взрывное ранение, после чего ждал эвакуации 12 суток.

«Операторов БПЛА отправили в бой на „передок“. После ранения я пролежал 12 суток без воды и еды, потому что меня не могли эвакуировать. Это был январь — мороз, я получил обморожение обеих стоп», — подчеркнул Бояркин.

По словам военного, он «умер там и родился заново». Влиться в мирную жизнь ему помогла поддержка близких, в частности супруги. Через два с половиной месяца после ранения Бояркин встал на протезы и начал заниматься спортом. Это сыграло огромную роль в его адаптации на «гражданке». Сегодня он играет с сыном в футбол и профессионально занимается волейболом сидя.

«В спорт идут адекватные люди, которые не считают себя инвалидами. Это своеобразная тусовка, которая помогает адаптироваться, спокойно жить, считать себя нормальным человеком», — рассказал Бояркин.

Как 37-летний Иван Щербаков стал одним из героев фотовыставки в «Сколково»

Иван Щербаков — коллега Бояркина. Сегодня оба работают в Steplife: протезируют бойцов, ездят по больницам и показывают на своем примере, как можно жить. Щербаков попал в зону СВО в 2022 году, был командиром штурмового отделения.

В 2023-м он получил приказ взять высоту на Луганском направлении и попал под массированный налет дронов. Щербаков отметил, что несколько раз выводил раненых товарищей из-под огня. Во время одного из обстрелов он лишился ноги.

Когда Щербаков вернулся из зоны боевых действий, у него не осталось никого из родственников, нужно было работать.

«Поэтому я встал и пошел», — отметил собеседник NEWS.ru. По его мнению, единственное, что можно было сделать, — смириться и жить дальше. Так он и поступил. Сегодня Щербаков ведет более активную жизнь, чем многие здоровые люди. Недавно он стал кататься на моноколесе.

«В какой-то момент я начал искать источник адреналина: яхты, парашют, картинг. Все это если и задевает, то имеет временный эффект. Колесо везде и всегда со мной — суперагрегат. При этом нужно очень хорошо контролировать свое тело и не бояться упасть. Любой косяк — привет, асфальт», — рассказал Щербаков.

По его словам, все ограничения и страхи живут только в голове. Когда ему поставили протез, у него началась новая жизнь, с новыми проблемами и нервами, но ничуть не менее полноценная, просто другая.

Как 25-летний боец Мадюжин стал одним из героев фотовыставки в «Сколково»

На момент начала СВО 25-летний Сергей Мадюжин был студентом. Он отправился в зону спецоперации добровольцем в начале июня 2022 года. Но вскоре боец был вынужден покинуть передовую, так как получил минно-взрывное ранение и лишился левой ноги в результате удара вражеского беспилотника.

Вернувшись на гражданку, Мадюжин продолжил учебу. В настоящее время молодой человек осваивает дипломатию и изучает международные отношения. Сначала ему было нелегко, но потом появился протез, и стало проще — Мадюжин достаточно быстро научился ходить. При этом он не зацикливается на боевом прошлом и живет дальше.

«У кого-то нет ноги, у кого-то — глаза. Не вижу в этом ничего плохого. Меня это не смущает», — сказал собеседник NEWS.ru.

Кроме того, Мадюжин уделяет много времени спорту. Еще задолго до СВО он усердно занимался боксом.

«До попадания на фронт я занимался спортом, в частности боксом. Стремился к профессиональным результатам, но, к сожалению, не получилось. <…> Сейчас это мое хобби», — рассказал экс-боец.

