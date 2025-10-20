Подарок бойца ВСУ и взятие Ленино: новости СВО на вечер 20 октября

Трофейный телефон украинского военного выдал местоположение семи опорных пунктов противника, российские войска продвигаются на Красноармейском направлении, а президент Украины Владимир Зеленский так и не добился от США передачи ракет Tomahawk. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Успехи на Красноармейском направлении

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин доложил об успехах ВС РФ на Красноармейском направлении. Бои завязались в районе Новопавловки, тяжелые столкновения фиксируются в Красноармейске. По информации Пушилина, российские подразделения двигаются вдоль линии железнодорожного узла, а также закрепились в Ямполе. ВСУ все еще цепляются за населенный пункт, но после его освобождения им будут перекрыты все пути снабжения. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Военные также за сутки поразили объекты энергетики, необходимые для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе МО РФ. Атаке подверглись не только места хранения дронов, но и пункты временной дислокации военных в 142 районах. По противнику ударили оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ выбили из Ленино

В этот же день военные освободили населенный пункт Ленино в ДНР. Минобороны сообщило, что в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр». Населенный пункт расположен на границе ДНР и Днепропетровской области, в трех километрах к западу от Удачного.

Взятие города позволит войскам выйти к населенному пункту Новоподгородное и затем создать новый плацдарм в Днепропетровской области, считает военный журналист Александр Коц. В Telegram-канале он отметил, что при выходе к Межевой российские военные смогут перерезать трассу Т0428, которая играет роль рокадной дороги для противника.

Боец ВСУ оставил российским военным ценный подарок

Российские военные уничтожили семь укрепленных позиций ВСУ благодаря данным с вражеского телефона, сообщил стрелок группировки войск «Южная» с позывным Мгновенный. Мобильный телефон был обнаружен после нейтрализации противника, изучив его, боец нашел в нем сохраненные координаты опорных пунктов. Мгновенный передал их командиру, и с его помощью удалось ликвидировать места дислокации украинских солдат.

Мгновенный также отличился тем, что в течение полутора месяцев в одиночку удерживал блиндаж в тылу противника. За это время он ликвидировал 25 украинских солдат и ранил еще 13, превратив позицию в укрепленную точку обороны. По словам бойца, украинская армия долго не могла смириться с этой утратой и пыталась вернуть блиндаж раз за разом, вынудив бойца заложить вход мешками с песком.

Песков опроверг вбросы о переговорах вокруг Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать новых деталей прошедшего несколько дней назад телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. На брифинге 20 октября он оставил без комментариев слухи, что лидеры обсуждали вывод украинских войск из Донбасса в обмен на некие «территориальные уступки» в Херсонской и Запорожской областях. Представитель Кремля подчеркнул, что позиция России в вопросе мирных переговоров осталась неизменной, несмотря на неоднозначные заявления из Киева.

Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Издание Politico подметило, что Трамп изменил свою позицию по Украине после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября. Издание утверждает: вместо передачи Украине дальнобойных ракет американский лидер стал продвигать мысль о необходимости территориальных уступок со стороны Киева ради завершения конфликта.

Зеленского «обломали» в Белом доме

В понедельник также стало известно, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk и говорил о предоставлении гарантий безопасности не только для Киева, но и для Москвы. По информации журналистов, позиция главы Белого дома сбила с толку украинскую делегацию, которая возлагала большие надежды на военную помощь от Вашингтона.

Комментируя провальные переговоры, экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Зеленского «вышвырнули» с переговоров, поскольку он привез Трампу «дырку от бублика». По его мнению, украинский политик не смог обмануть американского коллегу.

После унизительного отказа США Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения на 90 дней и об очередной всеобщей мобилизации, сообщается на сайте украинского парламента.

