20 октября 2025 в 09:28

Вражеский телефон сработал против и разгромил укрепления ВСУ

Российские военные благодаря украинскому телефону уничтожили позиции ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили до семи укрепленных позиций ВСУ благодаря данным с вражеского телефона, сообщил стрелок группировки войск «Южная» с позывным Мгновенный. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что мобильный был обнаружен после нейтрализации противника.

Нашел у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях, — сообщил военнослужащий.

Ранее Мгновенный рассказал, что бойцы группировки «Юг» спасли женщину с дочерью из горящего дома после артобстрела ВСУ в ДНР. Они обе остались живы благодаря отваге солдат.

До этого украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что к нему дружелюбно относятся в российском плену. Он также призвал других солдат ВСУ сдаваться на поле боя, отметив, что украинские СМИ лгут о якобы нечеловеческом отношении к пленным.

Тем временем появилась информация, что Минобороны Украины создает препятствия для военнослужащих, вернувшихся из плена, в получении положенных выплат и льгот. Из-за этого военные нередко вынуждены продавать свои боевые награды.

ВС РФ
ВСУ
бойцы
СВО
