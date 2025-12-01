Возлюбленный Лерчек ждал ее у дверей зала суда

Аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, отец будущего ребенка блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), ждал ее у дверей зала суда, пока шло рассмотрение дела о незаконном выводе более 250 млн рублей из России в Дубай, передает корреспондент NEWS.ru. Танцор сопровождал ее на процессе, где также присутствовал ее бывший супруг Артем Чекалин.

Также Лерчек сообщила о разрешении на прием к врачу. По ее словам, его удалось получить благодаря СМИ. Она призналась, что нервничает из-за уголовного дела и «чуть-чуть мерзнет, потому что никакие сапоги не налезают на браслет». Помимо этого, блогер рассказала, что ее бойфренд хочет большую семью — футбольную команду, объяснив это тем, что он из Аргентины.

До этого Чекалина впервые снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка. 33-летняя блогер, находящаяся под домашним арестом, позировала в белом платье вместе с 37-летним избранником. Фотографии появились на его странице в социальной сети, поскольку блогеру на данном этапе запрещено пользоваться интернетом.