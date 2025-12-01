«Нам нужна футбольная команда»: Лерчек раскрыла мечту бойфренда-аргентинца

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) после заседания по делу о незаконном выводе средств в Дубай рассказала, что ее бойфренд Луису Сквиччиарини хочет большую семью — футбольную команду. По ее словам, дети были счастливы от новости о ее беременности: дочь Алиса попросила сестренку, а сын Богдан — братика, передает корреспондент NEWS.ru.

Алисочка хочет сестренку, Богдашек хочет братика. Как сказал Луису: футбольную команду. Он же из Аргентины, — сказала Лерчек.

Ранее защита блогера Артема Чекалина сообщила, что ходатайствует о замене ему меры пресечения. Адвокаты просят освободить супруга Лерчек из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Между тем стало известно, что коттедж Валерии и ее супруга Артема Чекалиных, проходящих по уголовному делу о выводе 250 млн рублей, выставлен на продажу за 225 млн рублей. Дом площадью 450 квадратных метров расположен в поселке Ильинка Лейнхаус, однако проживанию в нем помешали финансовые проблемы и последующий развод.