Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей

Коттедж блогеров Валерии и Артема Чекалиных, проходящих по уголовному делу о выводе 250 млн рублей, выставлен на продажу за 225 млн рублей, пишет StarHit. Дом площадью 450 квадратных метров расположен в поселке «Ильинка Лейнхаус», однако проживанию в нем помешали финансовые проблемы и последующий развод.

В особняке пять спален, семь санузлов, две кухни и большая обеденная зона. Вся мебель останется новым хозяевам. Кроме того, в доме предусмотрена отдельная квартира для персонала с двумя спальнями.

На участке летом размещаются беседка-столовая и терраса. Чекалина неоднократно видели в коттедже, по информации источников, он продолжает жить там до появления покупателя.

Чекалины поженились в 2012 году. Вскоре у пары появились двойняшки Алиса и Богдан. Осенью 2021 года блогер объявила, что снова беременна. Она родила третьего ребенка в Майами и назвала Львом.

Ранее стало известно, что отцом будущего ребенка Лерчек является ее тренер по танцам аргентинец Луис Сквиччиарини. У него это будет первый ребенок. Будущий отец пока не планирует официального бракосочетания. По словам Сквиччиарини, Чекалина — публичная личность, и излишняя шумиха ни к чему.