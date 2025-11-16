Назван предполагаемый отец будущего ребенка Лерчек Mash: отцом будущего ребенка Лерчек может быть ее тренер по танцам Сквиччиарини

Отцом будущего ребенка блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) является ее тренер по танцам аргентинец Луис Сквиччиарини, сообщает Telegram-канал Mash. У мужчины это будет первый ребенок, пишет канал.

По данным канала, будущий отец пока не планирует официального бракосочетания. По словам Сквиччиарини, которые передает Mash, Лерчек — публичная личность, и излишняя шумиха ни к чему. При этом пара активно готовится к родам: например они танцуют танго, чтобы укрепить мышцы и снизить стресс перед появлением малыша на свет, пишет Mash.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что суд может смягчить наказание Лерчек из-за беременности. По его словам, наличие малолетних детей позволит на треть уменьшить приговор обвиняемой.

До этого Лерчек и ее мужу Артему Чекалину утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Сообщник пары Роман Вишняк заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Фигуранты перевели денежные средства на сумму более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента.