14 ноября 2025 в 17:41

Адвокат ответил, смягчат ли Лерчек наказание из-за беременности

Адвокат Багатурия: суд может смягчить наказание Лерчек из-за беременности

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Суд может смягчить наказание известному блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) из-за беременности, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, наличие малолетних детей позволит на треть уменьшить приговор обвиняемой.

Да, [в случае если Лерчек беременна], защита может просить о смягчении наказания. Наличие малолетних детей является смягчающим обстоятельством. По закону при наличии таковых наказание составляет две трети от максимально возможного срока, — пояснил Багатурия.

Ранее появилась информация, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом по делу о выводе крупных сумм за рубеж, ожидает появления четвертого ребенка. По некоторым данным, к материалам следствия была приобщена справка о беременности.

Впоследствии адвокат Лерчек Екатерина Гордон заявила, что не обладает данными относительно возможной беременности ее подопечной. Она подчеркнула, что это интимная информация.

