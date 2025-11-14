Адвокат ответил, смягчат ли Лерчек наказание из-за беременности

Суд может смягчить наказание известному блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) из-за беременности, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, наличие малолетних детей позволит на треть уменьшить приговор обвиняемой.

Да, [в случае если Лерчек беременна], защита может просить о смягчении наказания. Наличие малолетних детей является смягчающим обстоятельством. По закону при наличии таковых наказание составляет две трети от максимально возможного срока, — пояснил Багатурия.

Ранее появилась информация, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом по делу о выводе крупных сумм за рубеж, ожидает появления четвертого ребенка. По некоторым данным, к материалам следствия была приобщена справка о беременности.

Впоследствии адвокат Лерчек Екатерина Гордон заявила, что не обладает данными относительно возможной беременности ее подопечной. Она подчеркнула, что это интимная информация.

До этого папарацци в Лос-Анджелесе запечатлели на фото бывшую теннисистку Анну Курникову, которая находится в ожидании четвертого ребенка от своего возлюбленного Энрике Иглесиаса. Для прогулки она облачилась в бордовый спортивный костюм Nike и черные кроксы с разноцветными джибитсами.