Находящаяся под домашним арестом блогер беременна четвертым ребенком

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о выводе крупных сумм за рубеж, ожидает появления четвертого ребенка, сообщил РИА Новости близкий к ее семье источник. К материалам следствия приобщена справка о беременности.

К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной, выданная врачом-гинекологом, — сказал собеседник агентства.

Ранее Лерчек и ее мужу Артему Чекалину утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Сообщник пары Роман Вишняк заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Всех троих обвиняют по части 3 статьи 193.1 УК РФ, которая касается совершения валютных операций по переводу денежных средств в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Следствие установило, что в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины и Вишняк, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками, совершили такие валютные операции. В частности, фигуранты перевели денежные средства на сумму более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента.