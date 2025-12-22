Репродуктолог перечислила главные показания к проведению ЭКО

Эндокринные нарушения, эндометриоз и синдром поликистозных яичников являются показаниями для проведения ЭКО, заявила РИАМО репродуктолог Ольга Майорова. Кроме того, эту процедуру проводят при снижении овариального резерва у женщин и разного рода бесплодии.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это высокотехнологичный метод лечения бесплодия, при котором оплодотворение происходит вне женского организма. Полученный эмбрион затем переносится в полость матки. ЭКО рассматривается тогда, когда другие способы лечения оказались неэффективны или изначально не подходят пациентам, — объяснила Майорова.

Она посоветовала обратиться к врачу, если беременность не наступает после года регулярной половой жизни без предохранения. Для женщин старше 35 лет соответствующий период сокращается до шести месяцев. Это связано с естественными возрастными изменениями, которые влияют на фертильность.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что большинство граждан России не страдают заболеваниями репродуктивной системы и имеют возможность стать родителями. По его словам, факторы риска выявлены у 14% обследованных. Причем у женщин они обнаруживаются чаще, чем у мужчин.