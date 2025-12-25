Россиянин очутился в колонии после серии оправдательных приговоров Под Хабаровском мужчине дали девять лет после серии оправдательных приговоров

В Комсомольске-на-Амуре местного жителя осудили на девять лет колонии за убийство шестилетней давности, сообщают хабаровское СУ СК России и краевая прокуратура. Ранее мужчина получал серию оправдательных приговоров, но надзорный орган из раза в раз подавал апелляцию.

Прокуратура Хабаровского края добилась обвинительного вердикта по делу об убийстве шестилетней давности. <…> Ранее по делу выносились оправдательные приговоры, которые по апелляционным представлениям прокурора отменялись, — отметили в прокуратуре.

По данным Следственного комитета, все произошло в ноябре 2019 года в поселке Ягодный, когда фигурант поссорился с мужчиной из-за того, что сын одного из них выбежал на дорогу, чуть не спровоцировав аварию. Во время конфликта подсудимый достал оружие и выстрелил в голову оппоненту, от чего тот умер спустя какое-то время в больнице.

На суде мужчина ни разу не признал своей вины, настаивая, что не слышал никаких выстрелов и тем более не стрелял сам. При рассмотрении дела перед присяжными прокурор сменил тактику представления доказательств, а также сообщил новые обстоятельства, подтверждающие вину подсудимого. В итоге коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт.

Комсомольский районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников погибшего с осужденного взыскано 1,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

