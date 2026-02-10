Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 03:42

В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов

В Хабаровском крае произошел сход 25 вагонов, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что зафиксирована задержка двух пассажирских поездов.

Допущен сход 25 вагонов, 21 из них — с опрокидыванием. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. По данным оператора, никто в результате происшествия не пострадал. К месту ЧП выдвинулись пожарные и восстановительные поезда, движение через станцию временно приостановлено.

До этого железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области и открыли движение по второму пути после схода 21 вагона грузового поезда. Поезда курсируют в штатном режиме. Инцидент обошелся без пострадавших.

Тем временем в Пушкинском городском округе направлявшийся из Красноармейска в Москву электропоезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде Путилово. В результате водитель автомобиля получил травмы.

