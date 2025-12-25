Уральский Минздрав ответил на слухи о дефиците лекарств для диабетиков

Дефицита жизненно необходимого для диабетиков препарата в Свердловской области не зафиксировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения. Собеседник издания отметил, что поставки лекарственных препаратов в аптеки региона для пополнения запасов осуществляются на регулярной основе два раза в неделю.

Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат <...> закуплен своевременно и имеется на складе, — заявил собеседник агентства.

В достаточном объеме имеется препарат, предназначенный для аналоговой замены. Для розничной продажи препарат доступен более чем в 1000 аптеках Свердловской области, включая указанные города.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам. Глава государства уточнил, что речь идет и о частных аптеках. Президент добавил, что за этим нужно будет следить соответствующим контрольным органам Минздрава и другим организациям.