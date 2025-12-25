В популярной у российских туристов стране готовились теракты В Турции задержали 115 человек по подозрению в подготовке терактов на Рождество

Правоохранительные органы Турции задержали 115 человек по подозрению в подготовке терактов, информирует Генпрокуратура Стамбула. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, преступления планировались на Рождество и Новый год. Всего прокуратура выдала ордер на арест 137 подозреваемых.

В отношении 137 подозреваемых, проживающих по 124 адресам, были выданы ордера на арест по обвинению в терроризме, в том числе на международном уровне, — пояснили в прокуратуре.

Поиски других преступников продолжаются. В ведомстве уточнили, что теракты готовились по призыву группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Подозреваемых задержали после того, как антитеррористическое бюро Генпрокуратуры Стамбула получило информацию о подготовке преступлений. Ряд задержанных поддерживали связь с боевиками в зонах конфликтов.

