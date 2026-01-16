Когда ждать в России доллар по 100: что ждет рубль в 2026 году

Российский рубль успешно завершил 2025 год, заняв первое место в рейтинге самых «крепких» валют мира. Он продемонстрировал устойчивость вопреки пессимистичным прогнозам экспертов. Способна ли национальная валюта укрепиться еще больше и грозит ли ей девальвация в 2026 году? Подробности — в материале NEWS.ru.

Чем объясняется устойчивость рубля в 2025 году

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отмечает не только текущую силу рубля, но и его потенциал. «Рубль — это не только крепкая, но и фундаментально недооцененная валюта. В то же время недружественные доллар США и евро, на мой взгляд, являются спекулятивно переоцененными», — говорит собеседник NEWS.ru.

По мнению генерального директора инвестиционной компании «Диалот», председателя комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России» Егора Диашова, на курсовую динамику значительное влияние оказывает ситуация в США. «Рынки быстро отреагировали на напряженность в американской монетарной системе. Сейчас мы видим скорее ослабление доллара, чем самостоятельное укрепление рубля», — уточняет он. Именно на этом фоне защитные активы, такие как драгоценные металлы, обновляют исторические максимумы. Если давление на ФРС (Федеральная резервная система США выполняет функции центрального банка. — NEWS.ru) продолжится, рубль может сохранить свои сильные позиции, считает Диашов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев объясняет крепость рубля в 2025 году профицитом торгового баланса, высокой ключевой ставкой, продажами валюты из резервов в рамках бюджетных операций, низким спросом на валюту для закупки импорта, оттоком капитала и погашением внешних долгов. «Однако в 2026 году поддержка рубля со стороны этих факторов, по всей видимости, несколько ослабнет», — полагает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с российской валютой в 2026 году

В каком случае рубль может укрепиться

По прогнозу Васильева, в этом году рубль в среднем за год сохранит устойчивость. Ожидается, что его средний курс к доллару составит около 82 рублей, что даже немного лучше показателя 2024 года (84 рубля за доллар).

Прогноз по кварталам выглядит следующим образом:

первый квартал (январь — март) доллар — около 78 руб., евро — около 92 руб., юань — около 11,0 руб.;

второй квартал (апрель — июнь): доллар — около 81 руб., евро — около 96 руб., юань — около 11,5 руб.;

третий квартал (июль — сентябрь): доллар — около 84 руб., евро — около 100 руб., юань — около 11,9 руб.;

четвертый квартал (октябрь — декабрь): доллар — около 86 руб., евро — около 102 руб., юань — около 12,3 руб.

Первый квартал традиционно благоприятный для рубля из-за сезонности платежного баланса РФ и низкого спроса на импорт, отмечает Васильев. В начале года обычно низкая деловая активность из-за длинных новогодних праздников. Со второго квартала спрос на валюту будет сезонно возрастать, а ключевая ставка продолжит снижаться, добавляет эксперт.

В то же время любые позитивные изменения в геополитической обстановке могут способствовать дальнейшему укреплению рубля. Это станет возможным благодаря улучшению условий для внешней торговли и возобновлению притока иностранных инвестиций.

«Самый оптимистичный сценарий, включающий урегулирование украинского конфликта и полную отмену санкций, открывает потенциал для резкого укрепления рубля до уровня 60–70 за доллар. В краткосрочной перспективе курс может достигнуть даже отметки 50–60 рублей», — допускает Васильев.

Игорь Балынин также считает, что у рубля есть все шансы для укрепления до уровней ниже 70 за доллар и 80 за евро. По его мнению, основой для этого станут устойчивые внутренние факторы: низкое доверие россиян к доллару как недружественной валюте, прочно сформировавшаяся привычка хранить сбережения в рублях, а также смещение туристических потоков в сторону России и дружественных стран. Дополнительную поддержку окажут успехи в политике импортозамещения и укрепление финансово-технологического суверенитета страны.

Его прогноз по диапазону колебаний на 2026 год предполагает кратковременные (на 3–10 дней) выходы курса на пиковые значения: доллар — в коридоре 66–83 рублей, евро — 77–100 рублей, а юань — от 11,1 до 12,9 рубля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При каких условиях рубль может ослабнуть

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева, напротив, прогнозирует ослабление рубля в течение 2026 года, правда, «умеренное». То есть о росте курса доллара до 100 речи не идет.

По ее мнению, завершение цикла укрепления национальной валюты будет обусловлено несколькими ключевыми факторами. «В первую очередь речь идет о планомерном смягчении денежно-кредитной политики Банка России, — пояснила эксперт. — Это приведет к снижению привлекательности рублевых активов, активизации потребительского спроса и восстановлению объемов импорта, что, в свою очередь, усилит спрос на иностранную валюту».

