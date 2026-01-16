Кандидат в послы США попал в скандал из-за нахальной шутки об Исландии Кандидат на пост посла США в Исландии Лонг извинился за шутку о 52-м штате

Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг извинился за сказанные в шутку слова о том, что Исландия станет 52-м штатом США, а он — его губернатором. Политик заверил, что он говорил не всерьез и лишь обронил неосторожный комментарий в компании друзей, которых давно не видел, передает Arctic Today.

Я рад перспективе поработать с народом Исландии и приношу извинения за то, что его (заявление — NEWS.ru.) так восприняли. Я был с группой друзей и говорил это абсолютно не всерьез, — заявил Лонг.

Он пояснил, что таким образом лишь отшутился в ответ на чужое саркастичное высказывание о том, что недавно назначенный спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри станет губернатором острова.

Ранее сообщалось, что приобретение Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в сумму не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей). Эта оценка касается стоимости реализации идеи президента США по покупке острова.

Также сенаторы США от обеих ведущих партий разработали законопроект, направленный на защиту территориальной целостности стран — членов НАТО. Документ, подготовленный демократом Джинн Шахин и республиканкой Лизой Мурковски, прямо запрещает использование средств Госдепа и Пентагона для планирования или проведения блокады, оккупации или аннексии территории любого члена Альянса.