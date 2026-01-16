Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 07:03

Кандидат в послы США попал в скандал из-за нахальной шутки об Исландии

Кандидат на пост посла США в Исландии Лонг извинился за шутку о 52-м штате

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг извинился за сказанные в шутку слова о том, что Исландия станет 52-м штатом США, а он — его губернатором. Политик заверил, что он говорил не всерьез и лишь обронил неосторожный комментарий в компании друзей, которых давно не видел, передает Arctic Today.

Я рад перспективе поработать с народом Исландии и приношу извинения за то, что его (заявление — NEWS.ru.) так восприняли. Я был с группой друзей и говорил это абсолютно не всерьез, — заявил Лонг.

Он пояснил, что таким образом лишь отшутился в ответ на чужое саркастичное высказывание о том, что недавно назначенный спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри станет губернатором острова.

Ранее сообщалось, что приобретение Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в сумму не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей). Эта оценка касается стоимости реализации идеи президента США по покупке острова.

Также сенаторы США от обеих ведущих партий разработали законопроект, направленный на защиту территориальной целостности стран — членов НАТО. Документ, подготовленный демократом Джинн Шахин и республиканкой Лизой Мурковски, прямо запрещает использование средств Госдепа и Пентагона для планирования или проведения блокады, оккупации или аннексии территории любого члена Альянса.

Исландия
послы
США
шутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 января: инфографика
Суд закончил допрос главных исполнителей теракта в «Крокусе»
Москвичей призвали забыть о личном транспорте
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 106 БПЛА
В России первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы
Стало известно, на что готова Британия ради защиты Гренландии
Рекорд Овечкина и Гретцки повторили в НХЛ
Кандидат в послы США попал в скандал из-за нахальной шутки об Исландии
Отец в 71 год, одиночество: как сложились судьбы звезд «Кабачка 13 стульев»
Беруши для крепкого сна: как выбрать идеальную пару и не навредить ушам
Косметолог предостерегла от одной опасной процедуры
Эксперт раскрыл дефицит социального интеллекта у главы евродипломатии
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку перевезли на родину
Названы страны с самым приятным климатом для отдыха летом
Российские военные нанесли удары по 17 объектам с бойцами ВСУ
Покупного не надо: домашние куриные наггетсы — съедят подчистую
Россиянам объяснили, что нельзя делать в Крещенский сочельник
Психолог ответила, какие игрушки точно не стоит покупать дошколятам
Беспилотники «Молния-2» уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол
В ФМБА рассказали, что вакцину от березовой пыльцы уже вводят пациентам
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.