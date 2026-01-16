Юрист ответил, что грозит за выезд на лед водоема на автомобиле Юрист Салкин: выезд на лед водоема на автомобиле грозит штрафом

Выезд на лед водоема на автомобиле грозит водителю административным штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, сумма взыскания может достигать 4 тыс. рублей. Он добавил, что прямой федеральный запрет выхода людей на водоем зимой отсутствует, однако может быть установлен местными властями.

Абсолютного запрета выхода на лед нет. Он может вводиться региональными или муниципальными властями. Размер штрафа за нарушение в Москве составляет до 2,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — до 5 тыс. рублей. Такой запрет должен быть доведен до граждан в виде специальных предупреждений. Запрещенным является выезд на лед на транспортном средстве: по Кодексу об административных правонарушениях может быть назначен штраф. Его сумма может достигать 4 тыс. рублей по статье 8.42 КоАП РФ, — пояснил Салкин.

Ранее несколько жителей Приморского края вышли на тонкий лед, чтобы порыбачить, однако в результате под воду ушли сразу три автомобиля. Инцидент произошел в районе поселка Тавричанка. В Сети появились кадры с места событий, на которых видно, что две машины скрылись под водой почти полностью, а третья затонула наполовину.