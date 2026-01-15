Минобороны Турции рассказало о новых миссиях в рамках НАТО Турция направит истребители для защиты воздушного пространства Эстонии и Румынии

Турецкие военно-воздушные силы будут охранять воздушное пространство двух стран — членов НАТО, сообщило Министерство обороны республики. Согласно планам, патрулирование неба Эстонии состоится с августа по ноябрь 2026 года, а Румынии — с декабря 2026-го по март 2027 года.

В ведомстве напомнили, что ранее турецкие летчики уже выполняли аналогичные задачи в Европе. В частности, они обеспечивали защиту воздушных границ Польши и Румынии.

По данным Bloomberg, Североатлантический альянс обратился к Анкаре с просьбой предоставить истребители F-16 для миссии в странах Балтии. Агентство также сообщало о возможном начале операции раньше запланированного срока. Согласно информации источников, запрос касался ротации в Эстонии в рамках программы Baltic Air Policing.

Ранее белорусские военные зафиксировали не менее 16 вылетов самолетов НАТО для разведки территории республики в период с 5 по 11 января. В течение 2025 года, как отметили в военном ведомстве, активность авиации Альянса достигала 10–12 вылетов в отдельные дни.