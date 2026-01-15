Участников подготовки подрыва автомобиля сотрудника НИИ задержали в Москве

Следователи задержали четырех участников подготовки подрыва автомобиля сотрудников НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха в Москве, сообщила MK.RU руководитель 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Ольга Куликова. Среди задержанных две сестры, студент колледжа и менеджер логистической компании.

В результате грамотных и слаженных действий следователей совместно с оперативными службами все четыре исполнителя преступления были установлены, задержаны и находятся под стражей, — сказала Куликова.

По словам Куликовой, задержанными оказались две родные сестры — 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы. По версии следствия, они извлекли самодельное взрывное устройство из тайника и передали его соучастнику по фамилии Гурдзибеев, учащемуся колледжа.

По версии СК, молодой человек арендовал квартиру, следил за жертвой и установил бомбу под автомобиль, четвертая обвиняемая, Светлана Брыксина, менеджер логистической компании, перевозила на своей машине Бескурниковых вместе с СВУ. Все фигуранты не были знакомы между собой и действовали по указаниям неизвестных, обещавших им денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле воинской части. Мощность СВУ составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.