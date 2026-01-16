Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обладает дефицитом социального интеллекта, заявил aif.ru эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов. Он также назвал набор ее личных черт фактором дестабилизации.

Она «предполагает, что слушатель обладает схожим пониманием права, процессов, аргументации, логики», и фрустрируется, когда аудитория ее не понимает, — сообщил Панкратов.

Ранее Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить. По данным источников, она сделала такое заявление на встрече с депутатами Европарламента, после того как парламентарии начали поздравлять друг друга с Новым годом.

До этого Каллас заявила, что страны — члены ЕС обсуждают возможные ответные шаги на планы США по Гренландии. В ходе пресс-конференции в Берлине она подчеркнула, что эти консультации ведутся в закрытом режиме и не предназначены для публичного обсуждения.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что европейские лидеры утратили способность к взвешенным решениям, у них не осталось иных советов, кроме как употреблять алкоголь. По его словам, если политики ЕС «будут в беспамятстве что-то там орать», это окажется «менее инвазивно», чем их действия в трезвом состоянии.