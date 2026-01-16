Косметолог предостерегла от одной опасной процедуры Косметолог Миронова: увеличение груди и ягодиц может быть опасно для здоровья

Увеличение груди и ягодиц с помощью инъекций на основе гиалуроновой кислоты может быть опасно для здоровья, заявила NEWS.ru косметолог и эксперт по здоровой коже Василина Миронова. По ее словам, для таких процедур зачастую используются неофициальные препараты в огромных объемах, что представляет серьезную угрозу.

Среди сомнительных косметологических процедур я бы выделила контурную пластику увеличения груди. Многие врачи, косметологи или травматологи обещают с помощью инъекции на основе гиалуроновой кислоты восполнить недостающие объемы в молочных железах. К сожалению, они используют неофициальные препараты, потому что официальных в таком объеме не найти. Мы говорим о 100 мл и выше, притом что, для сравнения, в губы вводится 1 мл препарата. После данной процедуры возникает множество осложнений. Точно такая же ситуация и с ягодицами, — пояснила Миронова.

Косметолог подчеркнула, что, когда врач предлагает провести увеличение груди или ягодиц, важно уточнить, каким именно препаратом он собирается это делать. По ее словам, следует спросить разрешающий документ, а также проверить название средства на сайте Росздравнадзора.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что россиянки после развода чаще всего обращаются к специалистам для увеличения груди. По его словам, перемены во внешности кажутся многим действенным способом начать новую жизнь.