Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 07:00

Косметолог предостерегла от одной опасной процедуры

Косметолог Миронова: увеличение груди и ягодиц может быть опасно для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Увеличение груди и ягодиц с помощью инъекций на основе гиалуроновой кислоты может быть опасно для здоровья, заявила NEWS.ru косметолог и эксперт по здоровой коже Василина Миронова. По ее словам, для таких процедур зачастую используются неофициальные препараты в огромных объемах, что представляет серьезную угрозу.

Среди сомнительных косметологических процедур я бы выделила контурную пластику увеличения груди. Многие врачи, косметологи или травматологи обещают с помощью инъекции на основе гиалуроновой кислоты восполнить недостающие объемы в молочных железах. К сожалению, они используют неофициальные препараты, потому что официальных в таком объеме не найти. Мы говорим о 100 мл и выше, притом что, для сравнения, в губы вводится 1 мл препарата. После данной процедуры возникает множество осложнений. Точно такая же ситуация и с ягодицами, — пояснила Миронова.

Косметолог подчеркнула, что, когда врач предлагает провести увеличение груди или ягодиц, важно уточнить, каким именно препаратом он собирается это делать. По ее словам, следует спросить разрешающий документ, а также проверить название средства на сайте Росздравнадзора.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что россиянки после развода чаще всего обращаются к специалистам для увеличения груди. По его словам, перемены во внешности кажутся многим действенным способом начать новую жизнь.

косметологи
женщины
красота
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 января: инфографика
Суд закончил допрос главных исполнителей теракта в «Крокусе»
Москвичей призвали забыть о личном транспорте
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 106 БПЛА
В России первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы
Стало известно, на что готова Британия ради защиты Гренландии
Рекорд Овечкина и Гретцки повторили в НХЛ
Кандидат в послы США попал в скандал из-за нахальной шутки об Исландии
Отец в 71 год, одиночество: как сложились судьбы звезд «Кабачка 13 стульев»
Беруши для крепкого сна: как выбрать идеальную пару и не навредить ушам
Косметолог предостерегла от одной опасной процедуры
Эксперт раскрыл дефицит социального интеллекта у главы евродипломатии
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку перевезли на родину
Названы страны с самым приятным климатом для отдыха летом
Российские военные нанесли удары по 17 объектам с бойцами ВСУ
Покупного не надо: домашние куриные наггетсы — съедят подчистую
Россиянам объяснили, что нельзя делать в Крещенский сочельник
Психолог ответила, какие игрушки точно не стоит покупать дошколятам
Беспилотники «Молния-2» уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол
В ФМБА рассказали, что вакцину от березовой пыльцы уже вводят пациентам
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.