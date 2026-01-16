Российские военные нанесли удары по 17 объектам с бойцами ВСУ МО РФ: «Южная» группировка нанесла удары по 17 объектам с военными ВСУ

Войска беспилотных систем российской «Южной» группировки войск за минувшие сутки поразили четыре пункта временной дислокации, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев. Он отметил, что противник также потерял 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с украинскими военнослужащими, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал Starlink, пять робототехнических комплексов, — добавил он.

Кроме того, уточнил военнослужащий, в зоне ответственности «Южной» группировки были сбиты 13 беспилотников противника.

Ранее польские военные аналитики заявили, что новая тактика российской армии с использованием безэкипажных катеров «Сириус-82» в дельте Днепра может серьезно осложнить действия ВСУ. По данным их источников, украинские военнослужащие ранее не сталкивались с подобными типами беспилотных катеров, более того, подобного «еще никто никогда не видел».

До этого в российском военном ведомстве уточнили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что удары были нанесены по ключевым объектам, которые обеспечивают боевые возможности украинских вооруженных сил.