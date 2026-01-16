Психолог ответила, какие игрушки точно не стоит покупать дошколятам

Поощрительные игрушки не стоит приобретать для детей дошкольного возраста, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, подобные развлечения снижают у ребенка стремление к самостоятельным открытиям.

Когда мы выбираем игрушки для маленького ребенка, хочется порадовать его чем-то ярким, интересным и полезным. Но не все, что привлекает внимание, действительно помогает развитию. Некоторые игрушки, наоборот, чаще подавляют активное исследование мира и делают ребенка скорее наблюдателем, чем участником игры. В первую очередь стоит отметить игрушки-награды, которые постоянно оценивают детей: «молодец», «правильно», «получил звезду». Внешне они выглядят развивающими, но постепенно приучают делать что-то не из интереса, а ради оценки. Ребенок начинает ориентироваться не на процесс, а на одобрение, и ему становится сложнее радоваться собственным открытиям и пробовать новое без страха ошибки, — предупредила Михеичева.

Она также посоветовала не покупать игрушки, которые сами светятся, поют, ездят и развлекают детей без их участия. По словам психолога, такие игрушки быстро привлекают внимание, но почти не оставляют места для детской инициативы. Михеичева пояснила, что со временем это может снизить интерес к играм, где нужно что-то создавать самостоятельно, и ослабить ощущение контроля над происходящим.

Еще одна группа — игрушки с жестко заданным сценарием. Когда у игры есть только один правильный способ использования, ребенку сложно проявлять фантазию. А дошкольный возраст — это время, когда особенно важно иметь пространство для воображения. Обычные кубики могут стать домом, поездом или волшебным замком, а простая фигурка — кем угодно. Именно в таких играх развивается воображение и формируется чувство агентности — ощущение, что я сам придумываю, решаю и создаю, — добавила Михеичева.

Она заключила, что хорошая игрушка не должна быть просто громкой и яркой. По словам специалиста, важно, чтобы она стимулировала ребенка к активным действиям, экспериментам, фантазии и участию в процессе игры. Именно такие игры, подчеркнула психолог, помогают развивать внутреннюю мотивацию, уверенность в своих силах и интерес к окружающему миру.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала к усилению стандартизации детских игрушек. По ее мнению, для их производства нужно ввести новый ГОСТ.