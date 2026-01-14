Атака США на Венесуэлу
Гренки с ветчиной и сыром из батона: обжариваются до хруста и тают во рту, как горячий сэндвич

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гренки с ветчиной и сыром из батона — это сытный, хрустящий и невероятно вкусный вариант завтрака или перекуса, который понравится всей семье. Они обжариваются до хруста и тают во рту, как горячий сэндвич.

Их вкус — это идеальный контраст: золотистая, пропитанная молоком и яйцом оболочка из хлеба и сочная, ароматная тягучая начинка из ветчины и сыра внутри.

Для приготовления понадобится: батон, 100–150 г ветчины или колбасы, 100 г твердого сыра, 2–3 яйца, 100 мл молока, соль, черный перец, зелень по желанию, растительное масло для жарки. Батон нарежьте на куски толщиной 2–3 см. Аккуратно ножом или ложкой удалите из центра каждого куска большую часть мякиша, чтобы получились корзинки. Для начинки мелко нарежьте ветчину и сыр, смешайте в миске. Добавьте яйца, соль, перец и зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Каждую хлебную корзинку обмакните в молоко. Выложите на сковороду. Ложкой заполните середину каждой заготовки приготовленной начинкой с яйцом. Жарьте под крышкой 3–4 минуты на среднем огне, пока низ не подрумянится. Затем переверните гренки и жарьте еще 3–4 минуты с другой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить яичные оладьи с ветчиной и сыром.

завтраки
рецепты
гренки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
