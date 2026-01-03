Новый год — 2026
Яичные оладьи с ветчиной и сыром: завтрак, который съедят даже привереды

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно сытные, пышные и вкусные яичные оладьи с ветчиной и сыром, которые станут любимым лакомством для всей семьи. Такой завтрак съедят даже привереды.

Вкус получается потрясающим: нежная, пышная яичная основа, солоноватые кусочки ветчины и тягучий расплавленный сыр в каждом кусочке.

Вам понадобится: 4 яйца, 100 г ветчины, 80 г твердого сыра, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. молока или сметаны, пучок зеленого лука или укропа, соль, черный перец, растительное масло для жарки. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли до легкой пены. Добавьте молоко (или сметану) и муку, тщательно перемешайте венчиком до однородности, чтобы не было комочков. В получившееся тесто добавьте нарезанную ветчину, тертый сыр и зелень. Перемешайте. Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки под крышкой.

Ранее стало известно, как приготовить лепешку из капусты на сковороде.

