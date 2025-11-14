Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:23

Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек

Адвокат Гордон заявила, что ничего не знает о беременности Лерчек

Валерия Чекалина (Лерчек) Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Адвокат известного блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Екатерина Гордон заявила, что не обладает данными относительно возможной беременности ее подопечной. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что это интимная информация.

Если честно, не обладаю этой интимной информацией [о том, беременна Лерчек или нет], — высказалась Гордон.

Ранее появилась информация, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом по делу о выводе крупных сумм за рубеж, ожидает появления четвертого ребенка. По некоторым данным, к материалам следствия приобщена справка о беременности.

До этого стало известно, что Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу стилиста Эльвиры Янковской. Женщина связана с делом о продаже контрафактной продукции на рынке «Садовод» под видом оригиналов блогеру Лерчек. Адвокат Сергей Гуров подтвердил, что суд оставил Янковскую в следственном изоляторе. Защита стилиста предпочла не комментировать сложившуюся ситуацию.

Екатерина Гордон
адвокаты
блогеры
Лерчек
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.