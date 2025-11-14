Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек Адвокат Гордон заявила, что ничего не знает о беременности Лерчек

Адвокат известного блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Екатерина Гордон заявила, что не обладает данными относительно возможной беременности ее подопечной. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что это интимная информация.

Если честно, не обладаю этой интимной информацией [о том, беременна Лерчек или нет], — высказалась Гордон.

Ранее появилась информация, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом по делу о выводе крупных сумм за рубеж, ожидает появления четвертого ребенка. По некоторым данным, к материалам следствия приобщена справка о беременности.

До этого стало известно, что Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу стилиста Эльвиры Янковской. Женщина связана с делом о продаже контрафактной продукции на рынке «Садовод» под видом оригиналов блогеру Лерчек. Адвокат Сергей Гуров подтвердил, что суд оставил Янковскую в следственном изоляторе. Защита стилиста предпочла не комментировать сложившуюся ситуацию.