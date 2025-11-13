Суд отклонил жалобу стилиста Лерчек Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу стилиста Янковской и оставил ее в СИЗО

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу стилиста Эльвиры Янковской, сообщает РИА Новости. Женщина связана с делом о продаже контрафактной продукции на рынке «Садовод» под видом оригиналов блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

Адвокат Сергей Гуров подтвердил, что суд оставил Янковскую в следственном изоляторе. Защита стилиста предпочла не комментировать сложившуюся ситуацию.

В октябре Гагаринский суд Москвы принял решение о содержании Янковской под стражей после того как она нарушила подписку о невыезде. Стилист посетила Европу без предварительного разрешения следователя.

По версии следствия, Янковская, выступая в роли профессионального стилиста, предложила Чекалиной привезти из-за границы брендовые вещи и аксессуары по ценам, значительно ниже рыночных. Блогер согласилась и на протяжении полутора лет приобретала у Янковской продукцию известных модных домов, которые в итоге оказались подделками.

Ранее Лерчек и ее мужу Артему Чекалину утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Сообщник пары Роман Вишняк заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.