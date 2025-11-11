Беременная Курникова попала в объектив фотографов

В Лос-Анджелесе удалось заснять бывшую теннисистку Анну Курникову, которая находиться в ожидании четвертого ребенка от своего возлюбленного Энрике Иглесиаса. На фотографиях TMZ Курникова забирала своего сына со школы.

Для прогулки она облачилась в бордовый спортивный костюм Nike и черные кроксы с разноцветными джибитсами. Образ она дополнила кожаной сумкой, очками и украшениями. Маленький Николас был в белой футболке-поло, синих шортах и кроссовках. На снимках хорошо виден округлившийся живот экс-спортсменки.

О том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз, стало известно в конце августа. Ожидается, что ребенок появится на свет в конце года. Пара пока не комментировала пополнение.

Тем временем герцогиня Сассекская Меган Маркл спровоцировала волну слухов о беременности после того, как американская некоммерческая организация Baby2Baby разместила в Сети фото супруги принца Гарри. Маркл выбрала для выхода закрытый образ: черную водолазку и длинную юбку в тон. Официальных комментариев от представителей герцогов Сассекских пока не поступало.