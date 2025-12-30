«Для маленьких и очень маленьких»: в России начали продажу презервативчиков В России вышла специальная линейка презервативов размером до семи сантиметров

В России начали продавать презервативы размером до семи сантиметров, сообщила пресс-служба бренда Vizit. По ее информации, миниатюрные кондомы были выпущены в рамках экспериментальной серии для мужчин, которым не подходят стандартные размеры от 16 сантиметров, передает Lenta.ru.

Обычно все только и думают про большие нестандартные размеры. <…> Но почему-то никто не задумывался о маленьких и очень маленьких размерах. Мы решили это исправить, — отметила директор по инновациям бренда Надежда Мельникова.

Издание отмечает, что сложности с подбором контрацептивов испытывают от 15 до 50 млн мужчин по всему миру, в России — около 900 тыс. В случае успеха бренд собирается расширить линейку размерами от семи до 13 сантиметров, а также выйти на азиатский рынок.

Ранее сообщалось, что китайские власти с 1 января 2026 года возобновляют 13-процентный налог на добавленную стоимость для контрацептивов, включая презервативы. Это решение является частью государственной политики, направленной на стимулирование рождаемости.