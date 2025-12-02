Власти Китая решили побороть демографический кризис необычным способом

Китайские власти с 1 января 2026 года возобновляют 13-процентный налог на добавленную стоимость для контрацептивов, включая презервативы, сообщает агентство Bloomberg. Это решение является частью государственной политики, направленной на стимулирование рождаемости.

Это станет очередной попыткой обратить вспять падение рождаемости, которое грозит еще больше замедлить экономику страны, — говорится в материале.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко представил ряд конкретных мер для увеличения рождаемости в стране, предложив, в частности, введение специальных выплат для студенток с детьми и организацию детских комнат при учебных заведениях. Выступая на пресс-конференции, он пояснил, что современные россиянки часто откладывают появление первенца в связи с приоритетом получения образования и построения профессиональной карьеры.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко заявил о необходимости распространения программы материнского капитала не только на первых двух, но и на третьего ребенка в семье. Он предложил установить сумму данной выплаты в размере как минимум одного миллиона рублей.