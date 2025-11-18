Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:14

Онищенко назвал способы повышения рождаемости в России

Онищенко: выплаты матерям-студенткам могут повысить рождаемость в России

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Академик РАН Геннадий Онищенко перечислил конкретные меры для повышения рождаемости в России, включая специальные выплаты студенткам-матерям и создание детских комнат в учебных заведениях. На пресс-коференции он отметил, что современные женщины откладывают рождение первого ребенка из-за необходимости получения образования и карьерного роста, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас с медицинской точки зрения старородящая женщина — считается женщина 26 лет. А первый ребенок в Европе в 34 года, у нас в 31. То есть совсем далеко, — сказал он.

Среди предложенных мер — также создание ясельных групп и оборудование специальных комнат для молодых мам в учебных заведениях, напомнил академик. По его словам, это позволит женщинам совмещать материнство с образованием и работой.

Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что решение демографических проблем в России должно стать настоящей государственной политикой, охватывающей все сферы жизни. Она предложила изменить информационную политику и популяризировать образ счастливой семьи, убрав с центральных телеканалов передачи о маргинальных семьях.

