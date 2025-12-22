Новый год-2026
22 декабря 2025 в 17:51

«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность

Депутат Буцкая не поддержала налог на бездетность из-за ситуаций со здоровьем

Татьяна Буцкая Татьяна Буцкая Фото: Мария Девахина/РИА Новости
В России нецелесообразно вводить налог на бездетность, так как есть ситуации, при которых женщины не могут иметь детей по состоянию здоровья, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на своей пресс-конференции. По ее словам, с законами природы ничего сделать нельзя.

Бывают разные ситуации, которые, в том числе, связаны со здоровьем. Здесь мне еще раз хочется напомнить, что есть законы, которые выше человеческих законов — это законы природы. Мы с ними ничего не сделаем, — сказала Буцкая.

Депутат отметила, что понимает людей, которые не готовы родить ребенка прямо сейчас. Для таких случаев важно помнить о возможности заморозить яйцеклетку, чтобы появился шанс на беременность позже, добавила она.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что инициатива по введению в России налога на бездетность никак не поможет решить демографическую проблему. Она назвала эту идею глупостью и призвала повысить рождаемость в стране с помощью комплекса мер, повышающих качество жизни граждан.

