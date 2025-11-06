«Убрать маргиналов»: Останина рассказала, как решить проблему с демографией

Решение демографических проблем в России должно стать настоящей государственной политикой, охватывающей все сферы жизни, заявила председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина на пресс-конференции. Она предложила изменить информационную политику и популяризировать образ счастливой семьи, убрав с центральных телеканалов передачи о маргинальных семьях, передает корреспондент NEWS.ru.

Пока это не станет государственной политикой, вообще государственной политикой, которая пронизывает все сферы — и власть, законодательная, исполнительная власть, и общественное пространство, это должны быть и средства массовой информации, — подчеркнула она.

Депутат предложила показывать разнообразные примеры счастливых семей — одиноких отцов, воспитывающих детей, многодетные семьи, материнские успехи.

Пусть это будет одинокий отец, который воспитал двоих или троих детей... Пусть это будет мама, которая воспитала одна двоих, троих детей, — сказала парламентарий, добавив, что такие дети обычно воспитаны с любовью и самоотдачей.

Ранее Останина заявила, что программу материнского капитала нужно сделать бессрочной. Сейчас она действует до 2030 года. Однако, как убеждена депутат, судьба семьи не должна зависеть от того, кто ныне президент, и продлит ли он соответствующий указ.