Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 14:43

«Убрать маргиналов»: Останина рассказала, как решить проблему с демографией

Останина: необходимо популяризировать образ счастливой семьи

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Решение демографических проблем в России должно стать настоящей государственной политикой, охватывающей все сферы жизни, заявила председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина на пресс-конференции. Она предложила изменить информационную политику и популяризировать образ счастливой семьи, убрав с центральных телеканалов передачи о маргинальных семьях, передает корреспондент NEWS.ru.

Пока это не станет государственной политикой, вообще государственной политикой, которая пронизывает все сферы — и власть, законодательная, исполнительная власть, и общественное пространство, это должны быть и средства массовой информации, — подчеркнула она.

Депутат предложила показывать разнообразные примеры счастливых семей — одиноких отцов, воспитывающих детей, многодетные семьи, материнские успехи.

Пусть это будет одинокий отец, который воспитал двоих или троих детей... Пусть это будет мама, которая воспитала одна двоих, троих детей, — сказала парламентарий, добавив, что такие дети обычно воспитаны с любовью и самоотдачей.

Ранее Останина заявила, что программу материнского капитала нужно сделать бессрочной. Сейчас она действует до 2030 года. Однако, как убеждена депутат, судьба семьи не должна зависеть от того, кто ныне президент, и продлит ли он соответствующий указ.

Нина Останина
демография
проблемы
семьи
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник разлил токсичное вещество на уроке и попал в больницу
Священник объяснил, зачем Бог посылает трудности и злых людей
«Нарастающее охлаждение»: сенатор о претензиях Варшавы в адрес Киева
Эксперт усомнился в эффективности введения «единых ценников»
Житель Подмосковья встретил скорую помощь с автоматом
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования лидеру страны Азии из-за последствий тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.